Studeren met beperking: ’tijdrovend en stressvol’

FOTO Wij Staan Op! Jiska Stad-Ogier

De een is blind, de ander is afhankelijk van een rolstoel. Een volgende student is dyslectisch, of heeft een vorm van autisme. Zo’n 10 procent van de studenten aan de Universiteit Leiden heeft een zogenoemde functiebeperking. Eén van hen is de 22-jarige Jiska Stad-Ogier, student rechten. Zij gaat door het leven in een rolstoel.

Door Sam Trompert - 12-10-2016, 8:30 (Update 12-10-2016, 8:30)

Een studie kiezen is voor veel middelbare scholieren al best spannend. Waar moest jij nog meer op letten, toen je een vervolgopleiding zocht?

„Ik ben in VWO5 al op...