Ophef op Schiphol om verdachte kinderwagen

SCHIPHOL - Flesjes met een onbekende vloeistof in de band van een kinderwagen. Dan heb je op Schiphol meteen een hoop ophef.

Door Frans van den Berg - 12-10-2016, 11:38 (Update 12-10-2016, 11:38)

Toen dit woensdag in alle vroegte werd ontdekt bij de bagage-afhandeling op de luchthaven, werd meteen de marechaussee ingeschakeld. Het zou immers om vloeibare drugs kunnen gaan of erger om explosieven.

De kinderwagen werd in beslag genomen en de eigenaar aangehouden. Na onderzoek bleek de vloeistof water te zijn en is de eigenaar in vrijheid gesteld. Het bleek te gaan om een creatieve manier om een lekke band te maken. De gevulde flesjes zorgden er voor dat de kinderwagen geen platte band meer hand.