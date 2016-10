Noord-Hollanders rijker dan gemiddelde Nederlander

HAARLEM - De Noord-Hollander is ten opzichte van de gemiddelde Nederlander een fractie rijker en de gemiddelde waarde van de eigen woningen ligt hoger dan de rest van Nederland. Deze en andere informatie is te vinden op het ’dashboard Welvaart en Welzijn’ dat door de provincie Noord-Holland is ontwikkeld.

Het dashboard is ontwikkeld om bepaalde economische effecten op welvaart en welzijn in Noord-Holland bij te kunnen houden. Het maakt deel uit van de Economische uitvoerinsagenda van de provincie.

Gedeputeerde Economische Zaken, Jaap Bond:...