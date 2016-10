’Rauwe melk beter dan oermelk’

Archieffoto De melktap van boerderij Het Vertrouwen in Akersloot

SINT MAARTEN - Supermarkten Plus en Coop brengen vanaf volgende week oermelk in de schappen. Een trend die uit Nieuw-Zeeland komt waar deze ’gezondere’ A2-melk populair is. Met name mensen met maag- en darmproblemen zouden er baat bij hebben. Maar rauwe of verse melk is nog beter, zeggen melkveehouders

Door Rien Floris - 12-10-2016, 13:34 (Update 12-10-2016, 14:20)

Melkveehouder Jeroen Bruin uit Sint Maarten heeft een biologische veestapel die voor een groot deel al geschikt is om de oermelk te leveren. Hij zweert echter bij rauwe melk. ,,Sommige mensen reageren anders...