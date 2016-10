Hollandse nieuwe: Hussam wil een maatje

Nancy Ubert Hussam (hier in het Alphense Park Rijnstroom waar de groepswoning staat) is aan het tobben.

LEIDEN - Bij sommige nieuwkomers weet je vanaf het begin dat het wel goed komt met hun inburgering. Of het fruitteler Hussam ook lukt uiteindelijk een Hollandse boer te worden zoals hij hoopt, is nu echt nog niet duidelijk.

Door Nancy Ubert - 14-10-2016, 11:18 (Update 14-10-2016, 11:33)

Hij wil wel. Zegt hij. Maar het is allemaal zo moeilijk. ,,Er zitten zoveel dingen in mijn hoofd. Maar ik ga jou straks verbazen’’, belooft hij even later. ,,Dan nodig ik je uit in mijn boomgaard met Hollandse appels.’’

Het is niet het makkelijkste...