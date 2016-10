Hollandse nieuwe: Graag een handleiding

Foto Ruud Koppenol Esseline van de Sande ontmoet musicus Amer Shanati. Zijn verhaal staat ook te lezen in ’Ontmoetingen met Syriërs’.

Regisseur Ahmad en ik bekvechten via de telefoon. We hebben het over fatsoen. Volgens hem zijn de meeste Nederlanders ongemanierd. „Jij ook, mam. Ik hou veel van je, maar jij ook.” Ik blaf terug dat hij niet zo moeilijk moet doen. Zonde van de tijd. Ondertussen snak ik naar een handleiding: ’Zo ga je met deze nieuwkomers om’.

Door Nancy Ubert - 15-10-2016, 6:21 (Update 15-10-2016, 6:21)

Voor de duidelijkheid: ik wil Ahmad (die besloot mijn zoon te worden) niet kwijt. Maar soms wanhoop ik. „Alles kost ook zoveel tijd bij...