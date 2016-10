SolaRoad na proef met fietspad ook op wegen

Foto SolaRoad Het stuk SolaRoad bij Krommenie wordt deze week verlengd.

HAARLEM - Er is concurrentie uit Amerika en Frankrijk, maar SolaRoad - een wegdek dat ook werkt als zonnepaneel - is het enige project in zijn soort dat al in de publieke ruimte wordt toegepast. Met twintig meter aan nieuwe elementen gaat SolaRoad deze week een nieuwe fase in.

Nog drie jaar, dan hoopt het consortium dat SolaRoad ontwikkelt, een product te hebben dat commercieel aantrekkelijk en grootschalig toepasbaar is. Dat zegt woordvoerder Sten de Wit. Hij werkt voor TNO dat net...