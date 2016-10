’Donorsite is té uitnodigend’

AMSTERDAM - Er is niets mis met www.orgaandonatie.nu, meldt advocaat Bal namens minister Schippers van Volksgezondheid. ,,De tekst is weliswaar op twee punten aangepast, maar om nu te zeggen dat de site misleidend is, nee.’’ Een aantal kritische burgers, waaronder kunstenares Annet Wood uit het Noord-Hollandse Berkhout, denkt daar heel anders over.

Door Nancy Ubert - 18-10-2016, 14:58 (Update 18-10-2016, 15:24)

De Reclame Code Commissie (RCC) oordeelde vorige maand dat de overheid haar burgers onvolledig en onjuist voorlicht over orgaandonatie bij hersendode patiënten. De minister pikte dat niet en liet beroep...