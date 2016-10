Dierenbescherming wil rem op import jongvee

Foto Ella Tilgenkamp Kalfje op de markt in Purmerend.

ALKMAAR - De kalversector moet stoppen met de import van kalfjes uit ’het verre buitenland’ (Ierland, Baltische staten en Polen). Dat stelt de Dierenbescherming in reactie op het kalveroverschot. ,,Dan is er genoeg plaats voor alle in Nederland geboren kalfjes in de kalvermesterij.’’

Door Rien Floris - 19-10-2016, 15:23 (Update 19-10-2016, 15:39)

De economische noodzaak om kalveren uit het buitenland te halen, is volgens Bert van den Berg, programmamanager veehouderij van de Dierenbescherming, verminderd omdat er veel meer kalveren in Nederland zijn. Ook in België en Duitsland neemt het aantal kalveren...