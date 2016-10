Microsoft stelt planning bouw datacenters bij

MIDDENMEER - De bouw van nieuwe datacenters in het glastuinbouwgebied Agriport in Middenmeer loopt mogelijk vertraging op. In reactie op vragen van deze krant meldt de softwaregigant dat de planning van een aantal projecten - waaronder die in Middenmeer - is bijgesteld.

Door Roel van Leeuwen en Martijn Gijsbertsen - 20-10-2016, 13:17 (Update 20-10-2016, 13:17)

Bij deze redactie kwamen meerdere tips binnen dat er onlangs werkzaamheden waren stilgelegd op het terrein waarop de datacenters van Microsoft verrijzen. Medewerkers van bedrijven die daar aan de slag zijn, zouden naar huis zijn gestuurd.

Onder de torenhoge bouwkranen op...