Weer vaker vast in de avondspits

foto Roel van Leeuwen Minister Schultz bij de opening van de Tweede Coentunnel.

DEN HAAG - Door de aanleg van nieuwe wegen en spitsstroken, zijn de files de afgelopen tien jaar afgenomen. Maar tot en met 2021 wordt met name de avondspits weer steeds drukker. Opvallend is bovendien het toenemend gebruik van de fiets en de trein.

Door Frans van den Berg - 24-10-2016, 17:02 (Update 24-10-2016, 17:08)

Dat stelt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in het jaarlijkse rapport over de mobiliteit. Het totaal aantal autokilometers is de afgelopen tien jaar nauwelijks gegroeid.

Wel zitten we steeds vaker alleen in de auto, niet alleen naar het werk,...