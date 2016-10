Toestellen rond Schiphol zitten echt te laag

OEGSTGEEST - Bewoners rond Schiphol klagen vaak over te laag overkomende toestellen. Uit een steekproef is nu gebleken dat twintig procent van de piloten daadwerkelijk te laag zit.

Door Frans van den Berg - 25-10-2016, 22:18 (Update 25-10-2016, 22:18)

Bij het bewonersaanspreekpunt Schiphol (BAS) kwamen vorig jaar 8598 specifieke klachten binnen over te laag overkomende vliegtuigen. Onlangs kwam ook al naar buiten dat vierduizend toestellen in één maand tijd laag over de IJmond gingen. Bij een meldpunt in Castricum zouden 613 piloten onder de grens van 2000 voet (609 meter) zitten. Na raadsvragen...