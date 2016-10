Alle (ultra)fijnstof de wereld uit?

Illustratie: Envinity Group De Smog Killer. Bekijk Fotoserie

DEN HELDER - Het bedrijf Envinity Group uit Den Helder claimt dé oplossing te hebben voor het wereldwijde fijnstofprobleem. Op de beurs Offshore Energy in de Rai lanceerde het bedrijf deze week de ’Smog Killer’.

Door Roel van Leeuwen - 26-10-2016, 14:04 (Update 26-10-2016, 14:04)

Is de Smog Killer een revolutionaire vinding of een leuk, maar praktisch onuitvoerbaar idee? Dat is de vraag die de komende jaren moet worden beantwoord.

Hoteleigenaar Tim Petter, kozijnenleverancier Simon van der Burg en Peter van Wees, een uitvinder met een bedrijf in olie- en vloeistoffen, vinden elkaar...