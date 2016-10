Busreizigers tevreden, wél meer incidenten

Archieffoto De Texelhopper blijft tot 2018 rijden.

HAARLEM - Reizigers in de provincie Noord-Holland beoordeelden het openbaar vervoer in 2015 met een 7,7. Dat is de hoogste score van Nederland. Wel werden er 14 procent meer incidenten van vernieling of asociaal gedrag geregistreerd.

26-10-2016, 15:31

Uit het OV jaarverslag 2015, over de ontwikkeling van het openbaar vervoer in Noord-Holland, blijkt ook dat in het afgelopen jaar het aantal reizigers is toegenomen. Hiermee wordt een van de belangrijkste doelstellingen uit de provinciale ‘Visie Openbaar Vervoer 2020’ gerealiseerd.

De punctualiteit van het busvervoer, dat in opdracht van de provincie Noord-Holland rijdt, wordt wederom als goed beoordeeld. In alle drie de concessiegebieden (Gooi en Vechtstreek, Haarlem/IJmond, Noord-Holland Noord) rijdt meer dan 85 procent van de bussen op tijd, iets meer dan de gestelde norm. ‘Op tijd’ betekent dat de bus ten opzichte van de dienstregeling niet meer dan zestig seconden te vroeg is vertrokken of minder dan 180 seconden te laat vertrok.

Vertragingen en het missen van een aansluiting zijn voor busreizigers de grootste ergernissen. In sommige gevallen wordt dit veroorzaakt door knelpunten in de route. De provincie Noord-Holland heeft daarom met wegbeheerders concrete afspraken gemaakt over het oplossen van deze knelpunten, zodat de bussen volgens dienstregeling kunnen rijden.

Bij het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek zijn de reizigers ook gevraagd hoe veilig zij zich voelen in het openbaar vervoer. Reizigers in Noord-Holland voelen zich veilig in het openbaar vervoer, ondanks een stijging van het aantal geregistreerde incidenten in 2015. In de drie concessiegebieden is er in 2015 in totaal 364 keer een incident geregistreerd, 14 procent meer dan in 2014. In 59 keer betrof het een melding over een kapotte ruit van een bushokje of vernieling aan een haltepaal. In 157 van de gevallen was er sprake van overtreding van de huisregels in en rondom de bus, zoals voeten op de bank of het bekladden van de bus.

In regio’s waar er niet voldoende reizigers voor regulier busvervoer zijn, vormen buurtbussen een belangrijke aanvulling op het openbaar vervoernetwerk. In 2015 reden buurtbussen in elf regio’s, waarvan twee nieuw. De buurtbussen worden gerund door vrijwilligers uit de betreffende regio’s en ontvangen jaarlijks subsidie van de provincie Noord-Holland. Alle buurtbussen dienen te voldoen aan de minimumnorm van 400 reizigers per maand (per bus). In 2015 voldeden alle buurtbussen aan deze norm.

De resultaten van de pilot met de Texelhopper zijn dusdanig positief dat besloten is de Texelhopper tot 2018 te laten rijden, de start van de nieuwe openbaar vervoer concessie voor Noord-Holland Noord. Op basis van de evaluatie is een aantal maatregelen genomen om de klanttevredenheid te verbeteren, zoals de invoering van een gezins- en dagkaart. Ook is besloten dat de bus niet langer meevaart op de boot.