Nieuw pand LVNL voor nieuw systeem

Het huidige systeem van de LVNL.

SCHIPHOL - De luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) laat op Schiphol-Oost een nieuw pand bouwen voor het nieuwe luchtverkeersleidingssysteem.

Door Frans van den Berg - 27-10-2016, 15:00 (Update 27-10-2016, 15:21)

De Nederlandse en Duits luchtverkeersleiding hebben samen een nieuw systeem gekocht voor de begeleiding van het civiele en militaire vliegverkeer.

Dat systeem moet vanaf 2021 in gebruik zijn, alleen kan de luchtverkeersleiding niet zomaar overschakelen. Het opbouwen en testen van het nieuwe systeem kost tijd, net als het opleiden van de luchtverkeersleiders.

Daarvoor is in dezelfde ruimte op Schiphol-Oost geen plek. Vandaar dat is besloten een nieuw gebouw (de Annex) tegenover het LVNL hoofdkantoor op Schiphol-Oost neer te zetten.

Minder vertraging

Hier wordt het systeem opgebouwd zodat het oude en het nieuwe systeem tegelijk kunnen draaien tijdens het testen. Na de introductie wordt het systeem ook opgebouwd in de huidige operationele zaal van de luchtverkeersleiders. De Annex wordt daarna onder andere als civiel en militair opleidingscentrum en back-up luchtverkeersleidingscentrum gebruikt.

Eind 2017 gaan de civiele en militaire luchtverkeersleiders vanaf één locatie op Schiphol-Oost al het vliegverkeer in het Nederlandse luchtruim tot ongeveer 8 kilometer hoogte leiden. De volgende stap is het nieuwe systeem iCAS dat in 2021 klaar moet zijn.

Het systeem draagt bij aan het verminderen van vertraging voor passagiers, besparing van brandstofgebruik voor luchtvaartmaatschappijen en verminderde CO2 uitstoot.

Het nieuwe systeem is samen met de Duitse luchtverkeersleiding Deutsche Flugsicherung (DFS) gekocht, waardoor fors bespaard wordt op de ontwikkel- en onderhoudskosten.

Ook de Engelse, Spaanse, Noorse, Poolse en Litouwse luchtverkeersleidingsorganisaties gaan werken met de belangrijkste componenten van iCAS. Het uiteindelijke doel is dat er één Europees luchtruim komt.