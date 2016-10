Hogeschool iPabo biedt afgestudeerden baangarantie

ALKMAAR - Afstuderen en direct een baan in de provincie Noord-Holland. Met dit aanlokkelijke perspectief proberen nu ook Hogeschool iPabo en zes schoolbesturen in de provincie studenten warm te maken voor het lesgeven in het basisonderwijs. Met haar toelatingsbeleid mikt de school op de meest ambitieuze studenten. IPabo en de schoolbesturen willen het niveau van de leerkracht opkrikken.

Door Leonie Groen - 29-10-2016, 7:00 (Update 29-10-2016, 7:00)

