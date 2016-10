Wonen in monument wordt ’hobby voor rijken’

Foto Bart de Jongh De restauratie van een koetshuis valt duurder uit dan was voorzien.

ALKMAAR - Er is veel onrust onder particuliere eigenaren van Rijksmonumenten. Zij moeten in de toekomst nog dieper in de buidel tasten om hun panden te onderhouden nu het Rijk een populaire fiscale aftrekregeling schrapt.

Door Roel van Leeuwen - 31-10-2016, 15:36 (Update 31-10-2016, 15:36)

Het kabinet wil in de begroting 25 miljoen schrappen voor de instandhouding van monumenten. Geld waar de circa 30.000 eigenaren van monumentale woonhuizen een beroep op konden doen bij restauraties.

,,Het bezitten van een Rijksmonument wordt een hobby voor rijke mensen’’, zegt Mathijs Witte van erfgoedvereniging Heemschut. Hij...