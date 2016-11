Wantrouwen groot binnen Air France/KLM

ANP Het cabinepersoneel voerde de afgelopen dagen al actie.

SCHIPHOL - Trust Together heet het nieuwe toekomstplan van Air France-KLM waarover de directies vandaag (woensdag) vergaderen. Dat is hard nodig, want het wantrouwen tussen Air France en KLM is groot en ook binnen KLM is het vertrouwen ver te zoeken.

Door Frans van den Berg - 2-11-2016, 0:53 (Update 2-11-2016, 0:53)

De interne machtsstrijd is des te erg, omdat de concurrentie niet stil zit. De concurrentie van prijsvechters binnen Europa wordt steeds groter en maatschappijen als WOW en Norwegian zetten ook steeds meer intercontinentale verbindingen op. Op prijs en kwaliteit leggen Air...