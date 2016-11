Gedeputeerde Tjeerd Talsma (66) overleden

Provincie Noord-Holland Tjeerd Talsma

CALLANTSOOG - Tjeerd Talsma, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland is dinsdag overleden na een kort ziekbed. De in Callantsoog woonachtige Talsma is 66 jaar oud geworden.

Door Roel van Leeuwen - 3-11-2016, 7:00 (Update 3-11-2016, 7:00)

Talsma (PvdA) was gedeputeerde voor natuur, milieu, arbeidsmarkt en Schiphol. Commissaris van de Koning Johan Remkes laat in een reactie namens het College van Gedeputeerde Staten weten ’zeer verdrietig te zijn’ door het overlijden van Tjeerd Talsma.

,,Hij was een zeer bevlogen bestuurder die zich jarenlang als Statenlid en Gedeputeerde met verve heeft ingezet voor de belangen van de inwoners van Noord-Holland. Recht door zee, humoristisch, innemend en professioneel. Een sociaaldemocraat in hart en nieren. We zullen hem zeer missen. We wensen zijn gezin, familie en vrienden zeer veel sterkte dit enorme verlies te verwerken.’’

Vanaf 3 november is in het Provinciehuis een condoleanceregister ingericht voor degenen die hun medeleven willen betuigen. Maandag 7 november vindt om 11 uur een openbare herdenkingsdienst plaats in de Statenzaal van het provinciehuis.