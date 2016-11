Sekte Noorse Broeders geregeerd door Mammon, God van het geld

HAARLEM - De Noorse Broeders worden geregeerd door Mammon, de God van het geld. Dat beeld rijst op uit de woorden van enkele ex-leden en interne stukken waar deze krant de hand op wist te leggen.

Door Leonie Groenl.groen@hollandmediacombinatie.nl - 3-11-2016, 19:30 (Update 3-11-2016, 19:30)

De woorden van de ex-leden en de interne correspondentie sluiten aan bij de conclusie van NRC Handelsblad dat uitgebreid onderzoek doet naar de Noorse Broeders: de sekte zou belastingen ontwijken via goededoelenstichtingen in Nederland. Een ex-lid vult aan: ,,Ook in het buitenland.” Volgens NRC gebruikt de...