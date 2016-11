Vakbond schort acties cabine bij KLM op

HAARLEM - De vakbond VNC heeft de acties van cabinepersoneel bij KLM opgeschort. Eerst doet de kort geding rechter dinsdag om 17 uur uitspraak.

Door Frans van den Berg - 4-11-2016, 16:50 (Update 4-11-2016, 16:51)

Hoewel de rechtbank acties met een werkonderbreking tot 40 minuten toestaat, zoals vandaag het geval was, schort de bond nu dus tijdelijk alle acties op. ,,Omdat de zaak onder de rechter is kunnen wij inhoudelijk verder geen commentaar geven.''

KLM, die de zaak bij de Haarlemse rechtbank had aangespannen, was minder terughoudend. ,,We willen met het kort geding de cabinebonden dwingen gevolg te geven aan hun overlegverplichting. KLM heeft hiertoe besloten omdat de bonden nu al bijna een jaar blijven weigeren om cao-onderhandelingen te voeren, terwijl ze wel actie voeren. In de cao is vastgelegd dat er eerst onderhandeld moet worden, als dat niet lukt moet mediation worden ingezet en pas daarna kan er naar het middel actievoeren worden gegrepen. KLM eist als tweede dat, bij stakingen langer dan 40 minuten, de bonden 24 uur van tevoren moeten aangeven wie er wel en wie er niet meedoet aan de werkonderbreking. Dit is noodzakelijk om een voor de passagier hanteerbare vluchtuitvoering te waarborgen (waarbij annuleringen en omboekingen onvermijdbaar zijn).''

KLM ziet de uitspraak van het kort geding op 8 november met vertrouwen tegemoet