Bezuinigen blijft noodzakelijk bij KLM

ANP Pieter Elbers.

AMSTELVEEN - Al drie rechtszaken zijn er de afgelopen maanden gevoerd rond bezuinigingsplannen bij KLM. „Ik begrijp de bezuinigingsmoeheid onder het personeel, maar het is echt noodzakelijk als je ziet waar we naar toe moeten.”

Door Frans van den Bergf.van.den.berg@hollandmediacombinatie.nl - 5-11-2016, 7:30 (Update 5-11-2016, 7:30)

KLM-directeur Pieter Elbers geeft een toelichting op het nieuwe strategische plan Trust Together, terwijl op datzelfde moment bij de Haarlemse rechtbank KLM probeert om nieuwe stakingen van het cabinepersoneel te voorkomen. „Staken is een recht, geen plicht. We hebben inmiddels met het grondpersoneel afspraken over de cao. Daar gaat een tandje erbij. Dan kan je niet zeggen dat de cabine wordt ontzien. Twee leidinggevenden boven de sterkte op een intercontinentale vlucht met driehonderd passagiers is niet meer van deze tijd. Ik heb er wel alle begrip voor dat verandering lastig is. Dan vergelijken we dat niet met Air France, want daar hebben ook first class en een grotere business class, maar kijken we naar andere airlines”, meent Elbers. „Een leidinggevende is genoeg.”

Bij de pensioendiscussies verwijst de directeur ook naar de concurrenten en de rest van Nederland waar wel het pensioensysteem is aangepast. Tot 2020 wil KLM jaarlijks de productiviteit met vier procent opvoeren. „Dat is noodzaak want de concurrentie is moordend. Niet alleen uit het Midden-Oosten, ook van lowcost maatschappijen. Wanneer we die kosten verlagen, kunnen we groeien, zoals we de laatste twee jaar ook al hebben gedaan”, wijst Elbers op het openen van nieuwe routes en de komst van nieuwe vliegtuigen.

Hij begrijpt dat KLM’ers met een vingertje wijzen naar Air France, waar het de laatste twee jaar nauwelijks lukt om afspraken met cockpit- en cabinevakbonden te maken. „Met het plan voor een nieuwe maatschappij wordt geprobeerd daar weer beweging in te krijgen. Met tien toestellen kan daar de werkgelegenheid weer groeien. We moeten afwachten of de vakbonden in dat plan meegaan.”

De grootste Nederlandse cabinebond VNC besloot vrijdagmiddag om de acties voorlopig op te schorten. Dinsdagmiddag doet de rechtbank uitspraak in het kort geding dat KLM had aangespannen tegen VNC en FNV.