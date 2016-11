Uitsluiten huidige brugwachters ’heel raar’

HAARLEM - Er komt maar geen einde aan de onzekere tijd die brugwachters in Noord-Holland doormaken. Kunnen zij hun werk als brug- en sluiswachter blijven doen? Of belanden ze op straat?

De huidige brugwachters werken voor ODV Maritiem, maar dat bedrijf verloor vorige maand een aanbestedingsprocedure aan Trigion. De beveiligingsgigant kon het minstens zo goed als ODV, maar dan goedkoper. Met die belofte won ze de provincie voor zich. De rechter oordeelde eerder dat de aanbestedingsprocedure correct is gevolgd en dus is Trigion de terechte winnaar.

Trigion is nu hard op zoek naar geschikt personeel, want momenteel heeft zij geen brug- en sluiswachters in dienst. Nooit eerder was Trigion verantwoordelijk voor het beheer van bruggen en sluizen. Op het eerste gezicht zouden de huidige brugwachters logische kandidaten zijn voor deze baan. Het lijkt er echter op dat het huidige brugpersoneel uitgesloten is van de sollicitatieprocedure.

Brandbrief

In een brandbrief van vakbond Nautilus citeert de bond een afwijzing die een van de sollicitanten ontving van wervingsbureau Unique, dat Trigion bijstaat in de zoektocht naar geschikt personeel. „Helaas sluit uw profiel onvoldoende aan op de wensen van onze opdrachtgever, aangezien ze hebben aangegeven dat ze geen kandidaten opnieuw aannemen die al bij ODV hebben gewerkt.”

De vakbond is boos. Ook Statenlid Carolien Boelhouwer (SP) noemt de kwestie ’heel raar’. Ze is van plan om er in Provinciale Staten op terug te komen. Hoe is nog even de vraag, maar ’we laten het er niet bij zitten’, aldus Boelhouwer.

Ondanks herhaaldelijke verzoeken wil Trigion niet op de kwestie reageren. Zij zegt een eventuele beroepsprocedure van ODV Maritiem te willen afwachten. Directeur Jan de Vries (ODV) laat aan deze krant weten geen bezwaar aan te zullen tekenen.

Arbeidsvoorwaarden

Volgende week volgt een gesprek tussen de provincie Noord-Holland, ODV Maritiem en Trigion, op initiatief van de provincie. Wat de SP betreft zou daar de uitkomst van moeten zijn dat de medewerkers overgenomen worden door Trigion, onder dezelfde arbeidsvoorwaarden.

De vraag is of dat lukt. Trigion won het brugbeheer, omdat ze het goedkoper zou kunnen. Dat zit hem vooral in loonkosten. Nu de procedure is afgerond speelt de provincie formeel geen rol meer.

Het is nog onzeker in hoeverre medewerkers eventueel bij ODV zouden kunnen blijven. Dat bedrijf doet meer werkzaamheden in en rond Noord-Holland, maar heeft nog niet in kaart of en hoeveel werknemers herplaatst kunnen worden.