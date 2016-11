Laptop blijft in tas bij nieuwe handbagagescan

SCHIPHOL - Als het aan Schiphol ligt, hoeven passagiers in de toekomst niet langer hun vloeistoffen en laptop of tablet uit hun tas te halen bij de handbagagecontroles. Vanaf maandag begint er in Vertrekhal 3 een test met een nieuwe veiligheidsscan, waarbij de securitymedewerker aan de hand van 3D-beelden beter kan zien wat er in de handbagage zit en de reiziger alles in de tas kan laten zitten. De controles moeten hierdoor soepeler en sneller verlopen.

De luchthaven experimenteert al sinds eind vorig jaar met het systeem bij de overstappende passagiers en nu is het tijd om de scan bij een groter aantal reizigers te testen. Vooralsnog gaat het om één controlepost in vertrekhal 3, dus nog niet iedereen zal er al baat bij hebben.

,,Deze scan moet zich nu echt gaan bewijzen'', zegt Daan van Vroonhoven, senior manager security policy op Schiphol. ,,Als alles goed gaat, willen we het systeem eind volgend jaar grootschalig op de luchthaven uitrollen.''

Schiphol loopt wereldwijd voorop met de 3D-scan voor handbagage. Op dit moment zijn er vergelijkbare experimenten gaande in Singapore en Lyon, maar die zijn volgens Van Vroonhoven nog niet in zo'n vergevorderd stadium. Ondanks dat het scannen in 3D iets langer duurt, wordt er vooral aan het begin en aan het eind van de controles tijd gewonnen.

Passagiers hoeven geen spullen meer uit hun bagage te halen en apart te leggen, wat ook weer scheelt in het aantal te controleren bakken. Bovendien zijn verdachte voorwerpen met de nieuwe techniek beter te bekijken, waardoor mensen minder vaak hun handbagage hoeven te openen.

Volgens Van Vroonhoven moeten de vloeistoffen vooralsnog wel in de speciale doorzichtige literzakjes blijven. Hij verwacht dat als in de toekomst het systeem wereldwijd op luchthavens wordt doorgevoerd en de wet- en regelgeving hierover wordt aangepast, passagiers ook weer grotere flessen mee mogen nemen in hun handbagage. Aan de hand van een geavanceerde techniek kunnen gevaarlijke vloeistoffen in de scan worden ontdekt.

De 3D-techniek wordt overigens al langer gebruikt bij de ruimbagage in de kelders van de luchthaven. De apparaten die daar staan, zijn echter de groot en te zwaar voor de handbagagecontrole. Schiphol experimenteert nu met vier verschillende fabrikanten die het systeem aanbieden. De testfase gaat in nauwe samenspraak met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en luchtvaartmaatschappij KLM.