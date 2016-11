Verkiezingsfeesten zijn een hype

AMSTERDAM - Live de hele nacht de Amerikaanse presidentsverkiezingen volgen. Het is een hype. Overal uitverkochte zalen.

Door Frans van den Berg - 7-11-2016, 13:30 (Update 7-11-2016, 13:30)

Traditioneel is de Melkweg in Amsterdam het kloppend hart. Met aansluitend voor de liefhebbers een ontbijt in de Stadsschouwburg. „Normaal zijn we enkele dagen daarvoor uitverkocht, maar dit keer was dat al enkele weken geleden het geval. Het is echt een hype”, merkt medewerkster Johanneke Obdeijn op.

De duizend kaarten (dertig euro entree) waren zo op. Meer mensen kunnen er niet in, omdat er ook ruimte...