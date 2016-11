Waddenvereniging woest op Kamp

De Waddenvereniging is woest op minister Kamp (Economische Zaken) die plannen voor gaswinning in de Waddenzee blijft steunen. Dat bleek de vereniging na analyse van de brief van Kamp aan de Kamer die zich juist in meerderheid uitsprak tegen nieuwe boringen. De messen worden geslepen voor juridische procedures om mijnbouw in de Waddenzee te voorkomen.

Door Rien Floris - 8-11-2016, 10:39 (Update 8-11-2016, 10:39)

De Waddenzee is deze maand uitgeroepen tot Nederlands mooiste natuurgebied. ,,Maar de minister die verantwoordelijk is voor de bescherming van dit natuurgebied blijft vasthouden aan het oude mijnbouwbeleid zonder een wakend oog voor de unieke natuurwaarden van de Waddenzee’’, schrijft de Waddenvereniging.

Arjan Berkhuysen, directeur van de Waddenvereniging, is verbijsterd: ,,Fossiele brandstoffen moeten onder de grond blijven om klimaatverandering en zeespiegelstijging een halt toe te roepen. Juist de Waddenzee is extra gevoelig voor een stijging van de zeespiegel. Gaswinning draagt bij aan klimaatverandering en zorgt ook nog eens voor bodemdaling onder de Waddenzee zelf. Een explosieve combinatie waar de wettelijke beschermers voor moeten waken. Als minister Kamp de wensen van de Tweede Kamer op deze manier gaat uitvoeren in dit schitterende natuurgebied is dat het verkeerde signaal op de verkeerde plek. Het betekent denk ik ook dat we ons maar weer moeten voorbereiden op talloze kostbare en tijdrovende juridische procedures over mijnbouw onder de Waddenzee.’’

Mazen

In de brief aan de Kamer beschrijft Kamp volgens de Waddenvereniging ‘de mazen in zijn eigen Mijnbouwwet’ waardoor mijnbouwbedrijven als Engie, Tulip Oil, Vermillion en Shell/Exxon (NAM) toch kunnen doen wat de Tweede Kamer eigenlijk wil verbieden. ,,Hij moedigt de maatschappijen aan schuin te boren vanaf locaties net buiten de Noordzeekustzone.’’

Volgens Annet van Essen, voorzitter van gasTvrij Terschelling kijkt Kamp ‘alleen naar de letter van de wet en niet naar de geest ervan. Die neemt hij dus totaal niet serieus.’