Weer volop vacatures in de zorg

HAARLEM - Er zijn weer volop vacatures voor personeel in de zorg. De vraag naar personeel zal verder toenemen voor het merendeel van de functies. Dat zeggen meer dan 120 zorg- en welzijnsorganisaties in Noord-Holland.

Door Leonie Groen - 8-11-2016, 13:28 (Update 8-11-2016, 14:51)

De organisaties maken zich zorgen over de negatieve berichtgeving in de media over afnemende baankansen in de zorg.

Zij vrezen dat jongeren besluiten om geen opleiding in die richting te volgen. ,,Nieuwe instroom is juist hard nodig”, zeggen de Sigra en VBZ, twee verenigingen die samen 120 zorg-...