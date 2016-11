Ouderwets hoog aantal vogels door boerencollectief

EEMNES - Het gaat goed met de grutto. Al is dat in een klein deel van Noord-Holland Zuid waar een agrarisch collectief de weidevogels beheert. ,,We hebben in de Ronde Hoep en Bovenkerker polder dezelfde weidevogelstand als in de jaren zeventig’’, zegt Mark Kuiper.

Door Rien Floris - 8-11-2016, 14:24 (Update 8-11-2016, 14:27)

Het agrarisch collectief Noord-Holland Zuid heeft zo’n honderdtwintig actieve boeren van Gooi tot Haarlemmermeer. Grutto's en kieviten gedijen bij hun collectieve aanpak.

Groeien

Ongeveer driekwart van de grutto's in het gebied ten zuiden van het Noordzeekanaal heeft dit jaar kunnen broeden op percelen waar de gehele broedperiode rust was. ,,Uit de tellingen blijkt dat de grutto's zoveel kuikens vliegvlug weten te krijgen dat de populatie kan groeien.’’

Mark Kuiper coördineert samen met de boeren het weidevogelbeheer. Het geheim van de grutto-aanpak is: kijken. ,,Al tien jaar volgen we heel precies waar ze broeden, wanneer de jongen vliegvlug zijn en waar het mis gaat. Ze hebben tientallen hectares aaneengesloten gebied nodig met lang gras en een hoge waterstand’’, zegt Kuiper. Dat klinkt niet geheel onbekend. ,,Maar wij hangen er geen vaste maaidatum aan zoals elders. We gaan steeds kijken of de jongen vliegen en daarna gaan we pas maaien, dat kan ook ná 15 juni zijn.’’

De gruttopullen overleven niet in gemaaid gras. ,,Dan zijn ze de pineut, predatoren krijgen ze in lang gras niet te pakken.’’ Behalve de vos dan. En daar geeft Kuiper de jagers de ruimte. ,,Vossen zijn een enorm probleem die moeten absoluut worden bestreden. Je kunt verhaaltjes ophangen over natuurlijk evenwicht, maar daar heeft dit niets mee te maken. Als je vossen wilt houden, moet je stoppen met weidevogelbeheer.’’

En wil je weidevogels houden, dan kost dat geld. Tot nu toe Rijks- en Europese subsidie, maar Kuiper wil toe naar een ander systeem. ,,Stichtingen van boeren, burgers en natuurbeheerders die de gronden met weidevogels aankopen met een eenmalige subsidie en daarna beheren. De agrarische producten gaan we tegen een meerprijs verkopen.’’