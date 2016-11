Sonja Bakker vrijgesproken van plagiaat

HAARLEM - Dieetgoeroe Sonja Bakker heeft geen plagiaat gepleegd bij het schrijven van haar bestseller 'Bereik je ideale gewicht' uit 2005 en enkele andere van haar boeken. Dat heeft de rechtbank in Haarlem woensdag bepaald.

Door ANP - 9-11-2016, 11:58 (Update 9-11-2016, 13:09)

Bea Pols had Bakker aangeklaagd omdat Bakkers boek op sommige vlakken wel erg op haar boek 'Ontwikkel weer liefde & respect voor je lichaam' uit 2003 leek. De rechter beaamt dat 'naar hun aard' gekeken beide boeken op elkaar lijken. Dat is ook niet vreemd aangezien Pols en Bakker in dezelfde tijd hun opleiding tot gewichtsconsulente en voedingscoach volgden en dus dezelfde kennis opdeden. De totaalindruk van de beide boeken is echter totaal verschillend, zo oordeelt de rechtbank.

Sonja Bakker : ’Blij en opgelucht’

Sonja Bakker heeft geen plagiaat gepleegd. Dat oordeelt de Haarlemse rechter Antoon Schotman woensdag 9 november in een rechtszaak, aangespannen door dieeetdiva Bea Pols uit Heerhugowaard. Pols beschuldigt Bakker van het overpennen van delen uit haar boeken. Bakker is blij. Opgelucht. ,,Dit heeft mij en mijn kinderen en familie veel verdriet gedaan. Het is heel fijn dat er na tien jaar eindelijk een einde aan komt.”

Het conflict tussen Bakker en Pols duurt al jaren. In 2011 zei Pols nog dat ze de strijd wilde staken, maar daar kwam ze later op terug. Bakker heeft altijd ontkend dat zij plagiaat heeft gepleegd.

