Escape Room The Game

Winnaar in de categorie 12 plus. Kost 39,99 euro. Fabrikant: Identity Games. De hit ’Escape Room’ als bordspel. Met vier thema’s: Prison break, virus, nuclear countdown en temple of the Aztec.

De mening van de jury: ’Een eigentijds en modern spel met spanning en sensatie. Dit is escape room op eigen locatie, in je eigen huiskamer’.