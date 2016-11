Nikko Peugeot 2008 DKR

Winnaar in de categorie 10 en 11 jaar. Kost 89,99 euro. Fabrikant: Toy State Europe.

Ontwikkelingspsycholoog dr. Ger Ramakers: ’De Nikko Peugeot is een monstertruck om mee te scheuren. Hij is supersnel, tot 100 m bestuurbaar en maakt een serieuze hoeveelheid race-lawaai. Het plezier zit hem in het stoere uiterlijk, de snelheid en het harde motorgeluid’.