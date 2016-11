Domweg veiliger leven in de Vinexwijken

Op de website van het CBS kan tot op wijkniveau worden ingezoomd.

DEN HAAG - De criminaliteit in de Vinexwijken ligt beduidend lager dan gemiddeld in Nederland. Ook voelen bewoners zich daar veiliger dan in bij voorbeeld de grote steden.

Door Frans van den Berg - 11-11-2016, 2:00 (Update 11-11-2016, 10:27)

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag bekend maakt. De cijferaars hebben daarbij gekeken naar de gegevens die de politiekorpsen in 2015 hebben aangeleverd.

Daarbij kan tot op wijkniveau worden ingezoomd en zo heeft het CBS een vergelijking kunnen maken met heel Nederland en met de grote steden.

In heel Nederland...