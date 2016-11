Roetpiet: ik zie je wel, maar wil je niet

RTL/ANP Deze Roetpiet is vanaf nu het enige type dat in programma’s van RTL te zien is. In het Sinterklaasjournaal van de NPO zijn ook witte pieten te zijn dit jaar.

„Makkers, staakt uw wild geraas”, zo zingen we in de Sinterklaas-hit Zie de maan schijnt door de bomen. Toch ziet het er niet naar uit dat de discussie over de bedrijfskleding van de B.V. Sint snel tot een (voor alle partijen) bevredigend einde zal komen.

Door Sam Trompert - 11-11-2016, 15:00 (Update 11-11-2016, 15:30)

Een overweldigende meerderheid van de lezers van de kranten van de Holland Media Combinatie zegt voorstander te zijn van een traditionele piet, meer dan 80 procent. Ook vinden de meeste lezers het een goede zaak dat organiserende Sinterklaas-comités zich houden aan de vertrouwde weergave van piet. Dat blijkt uit een peiling onder de lezers. Bijna 6.000 mensen vulden de enquête in.

De moderne piet krijgt voorlopig alleen voet aan de grond in Amsterdam. Op andere plekken huurt Sinterklaas ’gewoon’ zwartgeschminkte pieten in. Al komt er ook assistentie van roetveegpieten en een breed scala aan kleurenpieten. Ook in Heemstede, waar deze week even sprake zou zijn van ’Amsterdamse toestanden’, staat de traditionele piet op het menu.

Zaterdaf arriveert de Sint met zijn pieten in het Zuid-Hollandse Maassluis. De intocht zal ook dit jaar beladen zijn. De politie-inzet wordt vergeleken met een risicowedstrijd in het betaald voetbal. Mensen die de intocht willen bekijken moeten eerst door detectiepoortjes.

Diverse groeperingen hebben aangegeven te willen demonstreren. Demonstreren is een grondrecht, dat de gemeente moet mogelijk maken. Voor demonstranten is er een vak langs de route. De extreem-rechtse splintergroepering Nederlandse Volks-Unie (NVU) is de enige club geweest die zijn komst officieel heeft aangekondigd bij de gemeente. „Wij schamen ons niet voor zwarte Piet! Viseer de tegenstanders en kom legaal en vreedzaam in verzet!”, schrijven zij op hun website.

Toch zullen zij niet de enige protestgroep zijn. De groepering Kick Out Zwarte Piet (KOZP) is tegen de traditionele piet. De afgelopen weken organiseerde deze groep al een aantal discussieavonden, waaronder een in Leiden. Vandaag zet zij bussen in vanuit Amsterdam en Rotterdam, om demonstranten naar Maassluis te vervoeren.

Ook zij zijn voornemens een ’vreedzaam protest’ te organiseren, zei woordvoerder Morena Taborda eerder deze week op Radio Rijnmond. Ook ’kindvriendelijk’, want kinderen zullen niets merken van de beladenheid van de discussie, verzekerde Taborda.

Hoeveel demonstranten ze verwacht en wat zij precies zullen gaan doen wilde ze niet zeggen. KOZP heeft zich niet aangemeld, omdat zij niet in een vak wil staan. Daar zijn ze naar eigen zeggen niet ’zichtbaar’ genoeg.

Dit artikel is ook in de nieuwsbrief verschenen. Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief? Meldt u zich dan hier aan!