Oppositie wil zekerheid voor personeel, na aanbesteding

Roel van Leeuwen Provinciehuis Noord-Holland.

HAARLEM - Voortaan moeten bedrijven het personeel van hun voorganger overnemen, na een aanbestedingsprocedure. Dat vinden de SP en 50PLUS in de Provinciale Staten van Noord-Holland. De partijen dienen vandaag een motie in, tijdens de begrotingsbehandeling.

Door Sam Trompert - 14-11-2016, 7:30 (Update 14-11-2016, 7:30)

Het plan is een reactie op het slepende conflict tussen vakbond Nautilus en de provincie. Eerder dit jaar werd het beheer van bruggen en sluizen in Noord-Holland opnieuw aanbesteed. De klus ging van het bedrijf ODV Maritiem naar beveiligingsgigant Trigion. Brug- en sluiswachters in de provincie...