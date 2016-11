Figo de beste jachthond?

foto Ronald Goedheer Loek de Jong met zijn jachthond Figo.

De hele week mocht hij uitrusten zodat hij vandaag extra gretig is bij het zoeken en apporteren van geschoten wild. Golden retriever Figo moet vandaag zeventien andere honden verslaan om de beste jachthond van Nederland te worden.

Door Frans van den Bergf.van.den.berg@hollandmediacombinatie.nl - 14-11-2016, 6:23 (Update 14-11-2016, 6:23)

Rond het Fort bij Vechten (bij Bunnik) moeten de honden vandaag in drie ronden in totaal negen prooien opsporen en naar de baas brengen. „Dat is echt wild, maar al eerder geschoten en tijdelijk in de vriezer bewaard. De zoekomstandigheden moeten tenslotte voor alle honden...