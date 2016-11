Zwanger? Standaard op cursus

Robin van Lonkhuijsen/ANP Burgemeester Eberhard van der Laan bij de start van de Week tegen Kindermishandeling. ,,Tijd voor een nieuw paradigma.’’

AMSTERDAM - In verwachting? Dan moet je verplicht naar opvoedcursus. Nog steeds is kindermishandeling een groot maatschappelijk probleem. Wil je dit kwaad bezweren, moet je als samenleving verregaande maatregelen durven treffen. Dat stelt de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik, die maandag in Amsterdam zijn eindrapport presenteerde.

Door Nancy Ubertn.ubert@hollandmediacombinatie.nl - 14-11-2016, 17:02 (Update 14-11-2016, 17:02)

Reserveer elke plek op de tribunes van de Arena en De Kuip en nog kom je duizenden plaatsen tekort voor alle kinderen die jaarlijks slachtoffer van mishandeling zijn. ,,In elke klas één’’, aldus de Amsterdamse burgemeester...