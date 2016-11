Erasmus Universiteit flink gedaald in Keuzegids

Foto ANP Collegezaal

LEIDEN - De Erasmus Universiteit Rotterdam is op de ranglijst van gespecialiseerde universiteiten gedaald naar de één na laatste plek in de Keuzegids Universiteiten 2017 die vandaag verschijnt. Volgens hoofdredacteur Frank Steenkamp is dat te wijten aan de onderwijsvernieuwing die niet goed heeft uitgepakt.

Door Alieke Hoogenboom - 15-11-2016, 8:58 (Update 15-11-2016, 9:31)

De overstap naar een ander soort onderwijs - in teams problemen oplossen en een docent die meer begeleider is dan verteller - stelt andere eisen aan docenten, gebouwen en faciliteiten. De Erasmus Universiteit kan daar nog niet helemaal...