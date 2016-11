Social Media Detox: een week lang geen likes en hashtags? Doe mee!

Uitgescrold? Een week lang, zonder sociale media. Hoe zou dat zijn? Doe mee met de Social Media Detox. Geef je op door een mail te sturen naar nieuwsdienst@hollandmediacombinatie.nl.

Door Nieuwsdienst - 17-11-2016, 10:34 (Update 17-11-2016, 10:52)

We vragen je om in de week van 5 december tot 11 december geen gebruik te maken van sociale media. Dat betekent: geen Facebook, geen Twitter, geen Instagram, geen Snapchat. Voorafgaand en achteraf vragen we je een korte vragenlijst in te vullen, want we zijn benieuwd naar hoe je dat ervaart.

We zijn dol op sociale media, zo blijkt uit de cijfers:

· Meer dan 80 procent van de Nederlanders zit op een sociaal medium, zoals Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat of YouTube (CBS, 2014).

· Jongeren zijn zelfs bijna allemaal actief op een sociaal netwerk: 99 procent van de 18 tot 25-jarigen en 96 procent van de 12 tot 18-jarigen. Onder 75+’ers is dat 29 procent and counting.

· Gezellig, dat constante contact met de buitenwereld. Of is er een keerzijde? 17 procent van de jongeren zegt verslaafd te zijn aan sociale media. Bijna de helft zegt slaap- en concentratieproblemen te hebben, door overmatig gebruik.

En wat te denken van de filter bubble: afwijkende meningen en ‘oninteressante content’ verschijnen niet in je timeline en dus niet in je leven. Dat zou zorgen voor minder begrip voor elkaar in de samenleving.

