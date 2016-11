Open Universiteit tweede plaats op ranglijst beste universiteiten

Leonie Groen/Holland Media Combinatie Rector Anja Oskamp.

ALKMAAR - Motivatie. Dat is de sleutel voor het succes van de Open Universiteit (OU). De instelling staat op de tweede plaats in de ranglijst van beste universiteiten (Nederland heeft er 14). Hij is in dertig jaar tijd opgeklommen van een postordermodel naar de meest moderne vorm van onderwijs. Aan de OU kan iedereen thuis, achter de computer, een heuse bachelor of master halen. Of zich een beetje bijscholen.

Door Leonie Groen - 18-11-2016, 7:00 (Update 18-11-2016, 7:00)

De Open Universiteit is een echte universiteit, met tentamens, hoogleraren en onderzoek. Er...