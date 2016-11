Twee keer zoveel files in 2050 in de Randstad

Archieffoto

DEN HAAG - In de Randstad zijn er in 2050 twee keer zoveel files als in 2010.

Door Frans van den Berg - 18-11-2016, 16:15 (Update 18-11-2016, 16:45)

Dat verwacht het Centraal Planbureau in het scenario van hoogconjunctuur. Gezien de economische groei van dit jaar en het toegenomen autogebruik, zou dat scenario wel eens realiteit kunnen worden.

De Randstad kent de grootste groei van de bevolking en de werkgelegenheid en daardoor ook van de mobiliteit, stelt het CPB. Het autobezit neemt nauwelijks toe doordat meer mensen in de grote steden gaan wonen en daar...