Ongewoon gewone buurten waarin iedereen samenleeft

HAARLEM - Een woonwijk of gebouw waar verschillende groepen samenleven, hoe ziet dat er eigenlijk uit? In Nederland zijn al veel voorbeelden waar deelnemers aan de prijsvraag ’Who Cares’ - hoe richt je een wijk zo in dat er ruimte is voor iedereen - van rijksbouwmeester Floris Alkemade zich door kunnen laten inspireren.

Door Alieke Hoogenboom - 19-11-2016, 9:00 (Update 19-11-2016, 9:00)

Rietveld, een voorziening van Activite voor dementerenden middenin een woonwijk in Alphen aan den Rijn, is een gesloten instelling, maar de bewoners hebben het gevoel alsof ze in een...