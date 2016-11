Brandweer in Noord-Holland krijgt veel stormmeldingen

De brandweer heeft zondag al meer dan 500 keer moeten uitrukken voor stormschade in het hele land. Ook in onze provincie hebben hulpdiensten het druk. Daarbij spande de regio Amsterdam Amstelland in Noord-Holland de kroon. Daar moesten hulpdiensten tussen 11.00 en 14.00 uur al 52 keer in actie komen.

Hollands Midden werd ook flink getroffen met 46 meldingen. Ook in Kennemerland werd de brandweer al 26 keer opgeroepen, in Noord-Holland Noord was dit twintig keer. Uit Zaanstreek-Waterland en Gooi- en Vechtstreek kwamen tot nog toe 18 en 15 meldingen

Bovendien staan er drie steden uit de provincie in de top 10 van plaatsen waar de meeste oproepen werden gedaan. In Amsterdam werden al dertig telefoontjes gepleegd, in Amstelveen negen en in Haarlem zeven.

De storm bleek het hoogtij te vieren tussen 13.00 en 14.00 uur. Toen werd bijna de helft van het aantal meldingen gedaan.