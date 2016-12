’De tweede zondagsdienst is minder druk’

HOLLAND MEDIA COMBINATIE ’De Fontein’, in Bunschoten-Spakenburg. Een van de 13 kerken in de gemeente.

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Nee, bovenaan staan ze niet in Bunschoten. Met bijna 94 procent van de inwoners die minstens een keer per maand een kerkdienst bezoekt is Urk ook amper te kloppen. Met ruim 66 procent is de gemeente Bunschoten wel tweede. „Jeej!”, zegt het meisje achter de kassa van evangelische boekwinkel LUV als ze dat hoort.

Door Sam Trompert - 23-12-2016, 7:56 (Update 23-12-2016, 10:27)

De mensen vormen hier een hechte gemeenschap. Inwoners die buiten de gemeentegrenzen geboren zijn worden gekscherend, of misschien wel liefkozend, ’vreemden’ genoemd, ook als ze hier...