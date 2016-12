Wielrenner Reus: Vallen, opstaan, doorgaan

Van het stempel zal Kai Reus nooit worden verlost. Hij is de jongen van De Val, de doodsmak die hem elf dagen in kunstmatige coma hield en die zijn wielercarrière in de knop brak. Maar de ex-beroepsrenner is ook de zoon van de moeder die zelfmoord pleegde toen hij juist was opgekrabbeld. Ga er maar aan staan. Toch: „Noem me geen zielig hoopje mens. Ik bezie het leven met een glimlach.”

Door Marco Knippen - 26-12-2016, 16:43 (Update 26-12-2016, 16:56)

Het afscheid van het topsportbestaan volgde afgelopen september. Officieel dan. Zelf...