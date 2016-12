Kerstpakketten voor Russen aan de ketting [video]

VELSEN-NOORD - Al weken ligt de bemanning van het Russische vriesschip ’Nikolai Kasatkin’ aan de ketting bij Daalimpex in Zijkanaal A. De bemanning krijgt niet uitbetaald en het schip rammelt aan alle kanten. Het is een droevig kerstverhaal. We brachten op eerste kerstdag wat licht met een wagen vol kerstpakketten

Door Rien Floris - 25-12-2016, 13:22 (Update 25-12-2016, 14:17)

Ieder jaar verzamelen lezers van onze IJmuider Courant en Dagblad Kennemerland kerstpakketten voor de voedselbank. Een aantal geven we nu weg aan de vijftienkoppige Russische bemanning die al maanden geen loon heeft gekregen. De voedselbank deed er nog een stapel pakketten bovenop. ,,Dit is zo’n schrijnende situatie’’, zegt Stef van Sikkelerus van de voedselbank.

Vitamientjes

Kerststollen, kerstkransjes en ook gewoon voedzame pasta met saus en een doos vol kiwi’s voor de vitamientjes. De Russen, afkomstig uit Sachalin, Moermansk, Kaliningrad en Sint Petersburg vinden het een mooi gebaar, maar ze komen niet om van de honger. Ze maken zich drukker over hun loon dat ze niet hebben gekregen.

Kritiek

Melnichenko Gennaddii (elektricien aan boord) woont met vrouw en dochter van negen in Kaliningrad. ,,Ik kan mijn familie geen geld meer sturen en nu wordt het toch wel kritiek met de huur en de energierekening. Gelukkig werkt mijn vrouw zelf ook en krijgen ze steun van familie.’’

We zijn voor het Russische kerstfeest een beetje te vroeg, weet Aleksandr Makarusin van de Russische winkel Telega uit Beverwijk. Hij is mee om wat te vertalen. De Russen vieren hun orthodoxe kerstfeest namelijk op 7 en 8 januari. Maar Aleksandr heeft zelf ook een tasje gemaakt met Russische snacks en een flesje bubbels. ,,Omdat het nieuwe jaar er aan komt.’’

Kool

Scheepskok Dyuryagin Valeriy sorteert de pakketten en stouwt de goederen in zijn magazijn achter de kombuis. Hij heeft genoeg kip, varkensvlees en wortelen en kool aan boord, maar is blij met de extra hapjes.

Kapitein Alexander Strakhovich laat het allemaal wat gelaten over zich heenkomen. Hij hoopt dat de spullen niet te zout zijn. ,,Laatst hadden we wat eten hier op de markt gekocht. Daar zat drie keer zoveel zout in dan wij gewend zijn.’’

De kapitein heeft goede hoop dat het conflict met de eigenaar van het schip wordt opgelost, dat het schip wordt gerepareerd en dat ze half januari wegvaren. Binnenkort gaat de helft van de bemanning van boord met een deel van hun salaris. ,,Ik hoop in januari de rest van de lading te lossen en half januari te vertrekken.’’