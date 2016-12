KLM-steward door dronken passagier in oor gebeten

SCHIPHOL - Een dronken en agressieve passagier heeft een steward van een KLM-vliegtuig mogelijk in zijn oor gebeten. Dat zou zijn gebeurd tijdens een vlucht van Amsterdam naar San Francisco. De dader, een man uit Roermond, is na landing opgepakt. Hij moet op 12 januari voor de rechter komen en riskeert jaren celstraf en tonnen boete in de Verenigde Staten.

De FBI is ingeschakeld. De gebeten steward is volgens het rapport van een ’special agent’ in het ziekenhuis behandeld.

Het incident gebeurde vorige week in vlucht KL605. De KLM bevestigt dat er een incident aan boord was, maar geeft geen details. Volgens de maatschappij was de veiligheid van de vlucht niet in gevaar.