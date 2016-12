Artsen pleiten voor snel besluit nieuwe reactor

SCHAGEN - Het kabinet moet snel een besluit nemen over vervanging van de kernreactor in Petten. Dat stellen de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG) en de Federatie Medisch Specialisten tegen de NOS.

Een snel besluit is nodig omdat het lang duurt een nieuwe reactor te bouwen en de bedrijfszekerheid van de huidige centrale afneemt naarmate deze ouder wordt.

Die onzekerheid mag niet te langduren vinden de artsenverenigingen omdat de levering van medische isotopen cruciaal is voor de behandeling van veel kankerpatiënten.

Volgens Lioe-Fee de Geus-Oei, hoogleraar Nucleaire Geneeskunde van het Leids Universitair Medich Centrum (LUMC) en voorzitter van de NVNG, is de besluitvorming niet alleen voor nederland maar voor de hele wereld van belang. De reactor in Petten levert wereldwijd medisch isotopen aan ongeveer een derde van de kankerpatiënten.

Bij storingen van de reactor, zoals in 2010 het geval was, leidt dit al snel tot tekorten. En omdat de vraag naar isotopen de komende jaren fors toeneemt (zie interview op deze pagina) wordt dit risico alleen maar groter.

De artsen vinden dat de beslissing over vervanging van de reactor in Petten te veel gezien wordt als een economisch besluit en een milieuvraagstuk. Hierdoor is het vooral minister Henk Kamp van Economische Zaken die de hoofdrol opeist in de discussie. De nucleair geneeskundigen willen dat minister Edith Schippers van Volksgezondheid meer van zich laat horen.

Donderdag gaat NRG-directeur Harrie Buurlage in een exclusief interview met deze krant in op de vragen over toekomst en veiligheid van de reactor in Petten.