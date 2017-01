’Krasse knarren’ bouwen zelf hun Knarrenhof

Foto Teylershofje in Haarlem.

LEIDEN/HAARLEM - Ouderen gaan zelf hofjes bouwen. In heel Nederland zijn er ’krasse knarren’ die met een groepje gelijkgestemden betaalbare ouderenwoningen willen neerzetten. Zij worden bijgestaan door de Stichting Knarrenhof. De bouw van de allereerste Knarrenhof in Nederland start in april in Zwolle.

Door Leonie Groenl.groen@hollandmediacombinatie.nl - 5-1-2017, 6:35 (Update 5-1-2017, 6:35)

De belangstelling onder ouderen is groot voor het wonen in een modern hofje. Meer dan 3000 geïnteresseerden in zeventig gemeenten in het hele land hebben zich al ingeschreven bij de landelijke belangenorganisatie Stichting Knarrenhof. In 16 gemeenten zijn projecten...