Lange aanloop naar Bevrijdingsfeest

Foto Wim Egas Johan Remkes

HAARLEM - Op weg naar het bevrijdingsfeest op 5 mei zullen in Noord-Holland allerlei activiteiten worden gehouden in het teken van de bevrijding. ’De kracht van het persoonlijk verhaal’ staat hierbij centraal.

Door Roel van Leeuwen - 6-1-2017, 10:43 (Update 6-1-2017, 10:43)

Elk jaar vindt de Nationale Viering Bevrijding in een andere provincie plaats. Dit keer is de beurt aan Noord-Holland.

Op Bevrijdingsdag zal ’s ochtends in het provinciehuis de nationale 5 mei-lezing worden gehouden en aansluitend wordt op Bevrijdingspop in de Haarlemmerhout het bevrijdingsvuur ontstoken dat de nacht ervoor in Wageningen aan Johan Remkes, Commissaris van de Koning in Noord-Holland, wordt overgedragen.

In de aanloop naar Bevrijdingsdag houdt de provincie samen met het Nationaal Comité 4 en 5 mei, Bevrijdingspop en de gemeente Haarlem verschillende activiteiten. Hierbij draait het vooral om het doorgeven en vertellen van verhalen uit het verleden en heden. ,,Om ons bewust te zijn van de vrijheid waarin wij nu leven, is het doorgeven van verhalen onmisbaar. Door naar elkaar te luisteren creëer je verbondenheid en begrip’’, aldus Remkes.

Kunstenaars

Voor jongeren zijn er de komende drie ’VrijPlaatsen’ waar ze samen met professionele kunstenaars van onder meer Light Up Collective en Huis van Gedichten en begeleid door Kunstbende samen werken aan gedichten, lichtinstallaties en graffitikunstenaars. De eindpresentaties en kunstwerken krijgen een plaats op de verschillende bevrijdingsfestivals in Noord-Holland. Deze activiteiten vinden onder meer plaats in Beverwijk en Hilversum. Per VrijPlaats is er plek voor 25 jongeren.

Daarnaast hebben Remkes en Gerdi Verbeet, voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, alle gemeenten in Noord-Holland opgeroepen verhalen door te geven over vrijheid en de strijd om vrijheid. Deze verhalen worden geplaatst op de website van Oneindig Noord-Holland.

Net al in andere jaren is Bevrijdingspop in Haarlem de grote publiekstrekker. Volgens woordvoerster Yvonne Bijman staat het programma nog niet helemaal vast. We zijn nog in gesprek met de provincie over themaprojecten. We zijn vorig jaar al begonnen met een uitgebreider programma. Zo hebben we al de Bevrijdingsduik gehouden en houden we op 2 februari een Bevrijdingsdebat. De line-up van Bevrijdingspop wordt later pas bekend gemaakt.

Een overzicht van de activiteiten is te vinden op de website: www.vrijheidNH.nl