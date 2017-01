Elektrische pulsvisserij legaliseren

Pulskorvisser Kraak in actie.

DEN HELDER - De elektrische pulskorvisserij die financieel meer oplevert en het milieu ontziet, moet worden gelegaliseerd. Dat zegt visserijvoorman Dirk Kraak uit Den Helder. De Nederlandse vissers die de methode grootschalig toepassen, opereren nu nog onder Europees gedoogbeleid.

Door Rien Floris - 6-1-2017, 11:17 (Update 6-1-2017, 11:23)

,,We gaan nu voor legaliseren van dit innovatieve visserijsysteem. Als we het systeem nog selectiever en duurzamer willen maken, dan is Europese legalisatie een must’’, zegt Kraak bestuurslid van de actiegroep Eendracht maakt Kracht die opkomt voor de visserijbelangen.

Een groot deel van de...